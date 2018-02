NBA: Denver vence na volta de Nenê Fora de ação durante treze jogos, devido a uma lesão no joelho, o brasileiro Nenê retornou à quadra, ontem à noite, na vitória de sua equipe, o Denver Nuggets, sobre o Milwaukee Bucks por 114 a 103. Nenê fez seis pontos e Andre Miller, 22. Foi a 11ª vitória do Denver, em doze jogos, a maioria em seu ginásio e contra times sem maiores aspirações na atual temporada. Outros resultados de ontem: Toronto 105, Cleveland 98; Phoenix 97, Memphis 91; New Jersey 94, Indiana 85; Detroit 110, San Antonio 101; Minnesota 94, Houston 86; Golden State 104, Sacramento 94; Seattle 102, L.A. Lakers 100.