NBA: Detroit está classificado O Detroit Pistons derrotou na noite de ontem o Filadélfia Sixers, por 88 a 78, e avançou nos playoffs da Conferência Leste da NBA. Os destaques do jogo foram Richard Hamilton e Chauncey Billups, com 23 pontos cada um. O próximo adversário do Detroit Pistons será o vencedor da série melhor de sete entre Indiana Pacers Boston Celtics, que está 3 a 2 para o time de Indiana.