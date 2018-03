NBA: Detroit ganha na prorrogação Atual campeão da NBA, o Detroit Pistons deu um importante passo para chegar à semifinal da Conferência Leste na temporada 2004/2005 da liga norte-americana de basquete. Mesmo jogando fora de casa, neste domingo, o time venceu o Philadelphia 76ers por 97 a 92, na prorrogação, e abriu 3 a 1 na série melhor-de-sete partidas. O cestinha da partida deste domingo foi Allen Iverson, que marcou 36 pontos para o Philadelphia. Mas quem levou a melhor foi o Detroit, que contou com os 25 pontos de Chauncey Billups e os 12 rebotes de Ben Wallace. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, em Detroit, quando os Pistons podem fechar a série com uma vitória sobre o Philadelphia.