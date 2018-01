NBA: Detroit, Miami e Seattle vencem Detroit Pistons, Miami Heat e Seattle Supersonics venceram os jogos que disputaram, ontem à noite, e estão com vantagem de 2 a 0, em suas respectivas séries, nos playoffs da atual temporada da NBA. O Pistons, sob a batuta de Rasheed Wallace, derrotou o Filadélfia 76ers por 99 a 84. As duas equipes disputarão a terceira partida sexta-feira, na Filadélfia. Em Miami, o Heat, de Shaquille O´Neal, passou pelo New Jersey Nets: 104 a 87. Os dois times voltam à quadra quinta-feira, em New Jersey. E Ray Allen manteve a situação sob controle para o Seattle SuperSonics, ao anotar 26 pontos na vitória sobre o Sacramento Kings, por 105 a 93. O terceiro jogo da série será sexta-feira, em Sacramento.