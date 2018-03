NBA: Detroit passa às finais O Detroit Pistons fechou a sete melhor de sete partidas - 4 a 2 - ao derrotar na noite de ontem o Indiana Pacers por 88 a 79, e se classificou para as finais da Conferência Leste da NBA. Destaques para Richard Hamilton, com 28 pontos, e Chauncey Billups, com 23. Os Pistons, a partir de segunda-feira, disputarão as finais com o Miami Heat.