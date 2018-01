NBA: Detroit Pistons abre 2 a 0 sobre o Orlando Magic A história da primeira partida se repetiu, e com os mesmos protagonistas: o armador Chauncey Billups e o ala-armador Richard ´Rip´ Hamilton, líderes do ataque do Detroit Pistons, que venceu por 98 a 90 o Orlando Magic e estabeleceu uma vantagem de 2 a 0 nos playoffs da NBA. Hamilton marcou 22 pontos. Billups fez 21, com oito assistências. Contra um ataque poderoso e uma grande defesa, o Magic lutou e fez o seu melhor jogo na temporada. Mas no fim cedeu à superioridade do adversário, que saiu na frente na série melhor de sete. O terceiro jogo será nesta quinta-feira, no Anway Arena, em Orlando. "Fizemos o necessário para conseguir as vitórias em casa e agora precisamos vencer mais dois jogos e passar para a próxima rodada", comentou Billups. O ala turco Hedo Turkoglu, com 22 pontos, e o ala-armador Grant Hill (ex-astro do Pistons), com 21 tantos, foram os cestinhas do Orlando Magic.