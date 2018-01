NBA: Detroit Pistons vence duelo contra Spurs O esperado duelo entre as duas equipes finalistas da temporada passada da liga norte-americana de basquete profissional (NBA), disputado na noite desta quinta-feira, terminou com a vitória do Detroit Pistons sobre o San Antonio Spurs, no Texas, por 83 a 68. Com o triunfo, além de vingar a perda do título para o rival, o Pistons segue como a melhor equipe do campeonato atual, com 29 vitórias e apenas quatro derrotas. Foi a primeira vitória do Pistons jogando em San Antonio desde 2 de abril de 1997, quando venceu por 99 a 92. Os outros resultados da rodada de quinta foram: Phoenix Suns 112 x 99 Golden State Warriors e Los Angeles Lakers 99 x 98 Cleveland Cavaliers.