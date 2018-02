NBA: Detroit pune torcedores por briga A briga entre torcedores do Detroit Pistons e jogadores do Indiana Pacers, há 13 dias, ainda repercute na NBA. Nesta quarta-feira, a diretoria dos Pistons proibiu indefinidamente dois de seus torcedores, John Green e Charlie Haddad, de participarem de qualquer evento no ginásio da equipe, em Auburn Hills. John Green foi acusado de atirar o copo em Ron Artest, jogador do Indiana Pacers que começou a briga na partida entre as duas equipes no último dia 19 e que foi suspenso pela direção da NBA até o final da temporada - outros atletas também receberam punição. Já Charlie Haddad invadiu a quadra na hora da confusão.