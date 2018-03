NBA: Detroit vence 1º duelo O Detroit Pistons iniciou a defesa do título de campeão da NBA com uma vitória ontem sobre o Miami Heat, no ginásio do adversário, por 90 a 81. Nem a volta do gigante Shaquille O´Neal à equipe do Miami foi suficiente para superar o domínio exercido pelo Detroit através de Tayshaun Prince, Rasheed Wallace e Chauncey Billups, durante grande parte da primeira partida da série melhor de sete. O segundo duelo da final da Conferência Leste será quarta-feira, em Miami.