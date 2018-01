NBA: Detroit vence e confirma a melhor campanha do Leste A melhor campanha da Conferência Leste tem de novo como dono o Detroit Pistons. Com a vitória sobre o Orlando Magic por 104 a 99, na rodada desta quarta-feira, a equipe (51-27) garantiu a vantagem de decidir em casa nos playoffs da NBA. O destaque ficou com o armador Chauncey Billups, com 28 pontos, enquanto o ala-armador Richard Hamilton colaborou com 21. Quem também se deu bem na rodada foi o Miami Heat, que bateu em casa o Washington Wizards por 85 a 82 e garantiu o título da Divisão Sudeste pela segunda vez consecutiva. O atual campeão da NBA não contou com o pivô Shaquille O´Neal, que não jogou em função da morte de seu avô, mas teve o ala Antoine Walker (19 pontos) e o ala-armador Dwyane Wade (18) como destaques. Outra equipe que continua fazendo bonito é o Dallas Mavericks, que conquistou mais uma marca histórica ao bater o Minnesota Timberwolves, fora de casa, por 105 a 88. Esta foi a 30.ª vez nesta temporada que a equipe texana vence fora de seus domínios, um feito histórico para a franquia. Se vencer os últimos quatro jogos da temporada regular, o Dallas (65-13) poderá escrever definitivamente seu nome no basquete como a equipe com a segunda melhor campanha na história da NBA. O cestinha do Mavericks foi o ala Austin Croshere, com 19 pontos, enquanto o também ala Josh Howard e o armador Jason Terry marcaram 16 cada. O Phoenix Suns também segue o caminho das vitórias depois de ganhar do Seattle SuperSonics por 109 a 91, no Arizona. Leandrinho marcou 20 pontos, deu duas assistências e pegou um rebote em 31 minutos em quadra. O ala-armador brasileiro converteu 8 de 15 arremessos de campo, incluindo 4 de 6 de três pontos. Em outra partida da rodada, o ala brasileiro Nenê Hilário foi um dos destaques do Denver Nuggets na vitória sobre o Utah Jazz por 115 a 106, em Salt Lake City. Nenê marcou 17 pontos e pegou oito rebotes depois de permanecer 36 minutos em quadra. O grande nome do Denver, no entanto, foi o ala Carmelo Anthony, com 32 pontos, enquanto o armador Allen Iverson marcou outros 22 e deu 12 assistências. Os outros resultados da rodada foram: Boston Celtics 94 x 102 Philadelphia Sixers Milwaukee Bucks 98 x 104 Indiana Pacers San Antonio Spurs 109 x 100 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 95 x 99 Houston Rockets