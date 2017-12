NBA deve punir severamente brigões Ron Artest, do Indiana Pacers, considerado o principal responsável pelo tumulto de sexta-feira, em Detroit, pode ser suspenso até o fim da temporada da NBA. A imagem do jogador escalando as arquibancadas do Palace of Auburn Hills para agredir um torcedor no fim da partida contra os Pistons, os donos da casa, deixou o comissário da NBA, David Stern, horrorizado. A briga, que começou na quadra, entre os jogadores, depois de uma agressão desnecessária de Artest sobre Ben Wallace (Indiana vencia por 97 a 82) a menos de um minuto do final da partida, se espalhou pela torcida, ferindo várias pessoas. "Foi uma atitude chocante, repulsiva e indesculpável, humilhante para todos aqueles ligados à NBA", disse Stern, que deve anunciar em breve a punição de Artest, bem como de Wallace, do Detroit, e Stephen Jackson e Jermaine O?Neal, do Indiana, também envolvidos na confusão. Os quatro foram suspensos por tempo indefinido imediatamente depois do tumulto. A agressão manchou a imagem da NBA e o castigo deve ser exemplar. Desde os tempos de Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird, a Liga vem vendendo a imagem de uma diversão para toda a família. O incidente de sexta-feira mostrou como o esporte pode despertar comportamentos violentos. A NBA e o Departamento de Polícia de Auburn Hills estão revendo as cenas da briga gravadas por câmeras do ginásio, de TV locais e da ESPN, além de entrevistar jogadores. A polícia vai requisitar a relação dos torcedores que adquiriram entradas para toda a temporada e estavam sentados na área onde a confusão começou e Stern já anunciou que está revendo uma série de procedimentos para dar mais segurança à torcida. Além das medidas disciplinares, que devem incluir pesadas multas, os quatro jogadores, bem como os torcedores envolvidos na briga, podem ser acusados de uma série de crimes, que variam de perturbação da ordem a agressão. Segundo o promotor David C. Gorcyca, o mais grave é agressão, com pena máxima de quatro anos de prisão. Tom Wilson, presidente do Detroit Pistons, disse que nove pessoas, com ferimentos de menor gravidade, foram atendidas no ginásio. Quatro homens e uma mulher foram encaminhados para o Pontiac Osteopathic Hospital e depois liberados. Segundo Wilson, pelo menos um segurança do ginásio fraturou a mão na tentativa de parar o tumulto. Bad Boy - A confusão de sexta-feira não foi a primeira vez em que Ron Artest demonstrou ter dificuldade para controlar o temperamento agressivo. Na temporada de 2003, foi suspenso seis vezes, por um total de 12 jogos. Em janeiro daquele ano, no Madison Square Garden, destruiu uma câmera de TV e jogou longe um monitor. Foi multado em US$ 35 mil e suspenso por três partidas, sem pagamento. Mas os problemas de comportamento não se limitam à quadra. Em 2002, Artest foi condenado em Nova York por um caso de violência doméstica - espancou uma ex-namorada, a mãe de dois de seus três filhos - e teve de submeter a 26 horas de aconselhamento para aprender a conter a raiva. Parece que não funcionou.