NBA: Dirk e Arenas em noite de gala Na noite de terça-feira, o Dallas Mavericks venceu por 84 a 75 o Indiana Pacers, com uma espetacular atuação do alemão Dirk Nowitzki, que fez 31 pontos e pegou 11 rebotes. O melhor jogador dos Pacers foi o ala Jermaine O´Neal, com 25 pontos. Outro jogador que também brilhou na rodada de ontem da NBA foi Gilbert Arenas, do Washington Wizards. Arenas fez 37 pontos na vitória, na prorrogação, dos Wizards sobre o Toronto Raptors por 119 a 111. O brasileiro Rafael Araújo, dos Raptors, fez três arremessos à cesta, acertou dois e terminou a partida com quatro pontos assinalados. Outros resultados - L.A. Lakers 111, Milwaukee 92; Memphis 89, New Orleans 73; Houston 91, Boston 73; Denver 125, Atlanta 116; Phoenix 130, Portland 85; New York 104, Seattle 101; Cleveland 102, Sacramento 97.