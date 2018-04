NBA divulga preços dos ingressos para jogo entre Flamengo e Magic

A NBA divulgou nesta terça-feira o preço dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Orlando Magic, dia 17 de outubro, na HSBC Arena, que faz parte da NBA Global Games. As entradas estão em média cerca de 20% mais baratas em relação ao ano passado, quando Cleveland Cavaliers e Miami Heat se enfrentam pela primeira vez após o retorno de LeBron James para Ohio.

A liga norte-americana ajustou os valores apenas dos lugares que ficam mais próximos da quadra, os de nível 1. Os de nível 3 continuam com os mesmos preços praticados quando o jogo tinha um apelo maior.

O ingresso mais caro, o do setor amarelo, passou de R$ 800 para R$ 600. O do azul caiu de R$ 600 para R$ 500, enquanto o verde foi de R$ 400 para R$ 350 e o vermelho de R$ 300 para R$ 250. Todos os setores oferecem meia-entrada.

Já os setores que ficam mais distantes da quadra não sofreram alterações nos valores. O ingresso de nível 3, no setor laranja, continua custando R$ 200 (meia-entrada por R$ 100), assim como o do roxo, que custa R$ 150 (meia-entrada por R$ 75), e do cinza, o mais barato, por R$ 80 (meia-entrada por R$ 40).

As vendas começam para o público em geral na próxima sexta-feira, dia 22 de maio, às 10h (horário de Brasília) pelo site Tudus (www.tudus.com.br). Na quarta e quinta, haverá uma pré-venda exclusiva para clientes HSBC e membros do plano de sócio-torcedor do Flamengo com 10% de desconto. A capacidade da arena é de 14 mil pessoas.

Além de Cleveland e Miami no ano passado, o NBA Global Games realizou no Rio o jogo entre Washington Wizards e Chicago Bulls em 2013. Será também o segundo confronto entre Flamengo e Orlando Magic, que jogaram em 15 de outubro, em partida pela pré-temporada da NBA, nos Estados Unidos.

Confira os preços dos ingressos:

Nível 1 setor amarelo - R$ 600,00 (meia R$ 300,00)

Nível 1 setor azul - R$ 500,00 (meia R$ 250,00)

Nível 1 setor verde - R$ 350,00 (meia R$ 175,00)

Nível 1 setor vermelho - R$ 250,00 (meia R$ 125,00)

Nível 3 setor laranja - R$ 200,00 (meia R$ 100,00)

Nível 3 setor roxo - R$ 150,00 (meia R$ 75,00)

Nível 3 setor cinza - R$ 80,00 (meia R$ 40,00)