NBA: Don Nelson chega à 1000ª vitória O Dallas Mavericks ganhou do Atlanta Hawks por 113 a 97, na rodada de sábado da NBA, levando seu treinador a atingir a marca de 1000 vitórias na liga norte-americana de basquete. Don Nelson se tornou o terceiro técnico a conseguir tal feito: tem 1000 vitórias e 790 derrotas na carreira. Antes dele, apenas Lenny Wilkens (1.242) e Pat Riley (1.054) haviam superado esse número. No jogo histórico para a carreira de Don Nelson, o destaque em quadra foi o alemão Dirk Nowitzki, que marcou 35 pontos para os Mavericks. Outro que foi fundamental para a 9ª vitória consecutiva da equipe de Dallas foi o armador canadense Steve Nash, com seus 29 pontos.