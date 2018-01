NBA: Duncan comanda vitória do Spurs O San Antonio Spurs ficou mais perto do título da Divisão Oeste ao vencer na madrugada desta sexta-feira os Nuggets por 101 a 80. Destaque para a excelente atuação de Tim Duncan, com 36 pontos marcados e 13 rebotes capturados. Com 17 pontos, Derek Anderson também teve participação na vitória da equipe. Em Chicago, o Los Angeles Lakers derrotou o Bulls por 100 a 88 graças ao empenho de Saquille O?Neal, com 39 pontos anotados. Uma cesta histórica de Keny Anderson levou os Rockets à vitória sobre o SuperSonics por 91 a 88. Faltando dez segundos para o término da partida, o jogador interceptou a tentativa de ponto de Rubén Patterson e do próprio campo lançou a bola, marcando os três pontos do triunfo. Os Mavericks venceram os Hawks por 108 a 94, em Dallas, enquanto o Sacramento Kings venceu, em Utah, o Jazz por 92 a 86, e o New York Knicks derrotou o Wizards por 93 a 80.