NBA: Duncan retorna em grande estilo Recuperado de contusão no tornozelo esquerdo e de uma contratura muscular, Tim Duncan retornou ontem à equipe do San Antonio Spurs, jogou durante 26 minutos e foi peça fundamental na vitória sobre o New Orleans Hornets, por 112 a 89. Duncan fez 18 pontos e pegou 13 rebotes. San Antonio, Phoenix e Miami são as melhores equipes da NBA na atual temporada. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Boston 119, Charlotte 110; Washington 95, L.A. Lakers 81; Detroit 114, Atlanta 108 (na prorrogação); Miami 110, Milwaukee 71; Memphis 104, Portland 83; Houston 97, Golden State 94.