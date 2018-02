NBA: Dwyane Wade decide outra vez para o Miami Heat Dwyane Wade brilhou mais uma vez na vitória, na noite desta segunda-feira, do Miami Heat sobre o Boston Celtics, por 114 a 98, na Flórida. O ala/armador fez 34 pontos, pegou oito rebotes e deu duas assistências. Foi o quinto resultado positivo do Miami em seis jogos. Outros resultados na NBA: Washington Wizards 94 x 82 Orlando Magic Philadelphia Sixers 81 x 87 Houston Rockets Cleveland Cavaliers 89 x 86 Milwaukee Bucks Charlotte Bobcats 119 x 106 Seattle SuperSonics New Jersey Nets 99 x 91 New Orleans Hornets Utah Jazz 109 x 107 Chicago Bulls (após prorrogação) Phoenix Suns 101 x 103 Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 122 x 114 Denver Nuggets