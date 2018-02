NBA: Dwyane Wade faz a diferença em duelo de favoritos Em Miami, na noite deste domingo, Dwyane Wade chamou a responsabilidade e anotou os últimos 17 pontos da partida, incluindo a cesta da vitória, a 2,3 segundos do final. O Miami Heat derrotou o Detroit Pistons por 100 a 98, em um encontro entre os dois favoritos para o título da Conferência Leste. Em Boston, o ala Paul Pierce anotou 31 pontos, Wally Szczerbiak outros 24 e o Boston Celtics passou pelo Orlando Magic por 102 a 94. O Orlando Magic agora acumula a quinta derrota consecutiva fora de casa. Já o Celtics venceu a segunda seguida e ocupa o terceiro lugar na Divisão do Atlântico. Os armadores Jason Kidd e Vince Carter anotaram 24 pontos cada um e lideraram o New Jersey Nets na vitória por 94 a 79 sobre o Milwaukee Bucks. A vitória foi a 13ª do Nets em 14 jogos dentro de casa. O armador Morris Peterson marcou 22 pontos, Mike James outros 19, o ala dominicano Charles Villanueva mais 16 e o Toronto Raptors passou com tranqüilidade pelo Portland Trail Blazers por 114 a 81. Foi a quarta derrota consecutiva do Blazers em sete partidas como equipe visitante. Em Washington, o Philadelphia Sixers, mesmo com grande atuação de Allen Iverson, que marcou 33 pontos, perdeu para o Wizards, liderados por Gilbert Arenas, com 27 pontos, e Caron Butler, com outros 21. O argentino Emanuel Ginóbili, com 29 pontos, foi o destaque do San Antonio Spurs na vitória sobre o Indiana Pacers por 92 a 88. O astro Tim Duncan não jogou bem e saiu de quadra com apenas 10 pontos e 11 rebotes. Já o francês Tony Parker anotou 17 pontos e Bowen outros 16 para o Spurs, que alcançou sua nona vitória consecutiva. Com grande atuação do pivô chinês Yao Ming, que fez 24 pontos, deu quatro tocos e pegou oito rebotes, o Houston Rockets passou pelo New York Knicks por 90 a 83. Além de Ming, David Wesley, com 15 pontos, Rafer Alston, com 14, e Juwan Howard, com 10, também fizeram boa partida. Foi a sexta vitória do Rockets nas últimas sete partidas. Ron Artest anotou 20 pontos, roubou seis bolas e deu seis assistências para ajudar ao Sacramento Kings na vitória sobre o Atlanta Hawks por 109 a 94. Kevin Martin marcou outros 20 pontos para o Kings, que conseguiu a quarta vitória em cinco jogos e venceu seus últimos oito compromissos jogando em casa. Carmelo Anthony anotou 33 pontos e Andre Miller encestou sete de seus 21 pontos na prorrogação para levar o Denver Nuggets à vitória por 120 a 112 sobre o Seattle Supersonics. O time de Denver conseguiu sua segunda vitória consecutiva, feito que não repetia desde 23 de janeiro. Para fechar a rodada, o Chicago Bulls enfrentou o Los Angeles Clippers e venceu por 97 a 91. O destaque foi o reserva Jannero Pargo, que saiu do banco para marcar 17 pontos. Apesar da vitória, o Bulls segue em último lugar da Divisão Central, mesmo tenho vencido seis de suas últimas 10 partidas.