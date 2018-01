NBA elege a equipe ideal da temporada Enquanto continua a disputa dos playoffs, a NBA anunciou nesta quarta-feira a equipe ideal da temporada regular, em eleição realizada com 126 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e do Canadá. O mais votado foi o pivô Shaquille O?Neal, do bicampeão Los Angeles Lakers. Ao seu lado, foram escolhidos Kobe Bryant, também do Lakers, Tracy McGrady, do Orlando Magic, Jason Kidd, do New Jersey Nets, e Tim Duncan, do San Antonio Spurs. Além dos cinco melhores jogadores, a liga norte-americana de basquete elegeu os ?reservas? para a seleção ideal. A segunda equipe da temporada regular é formada por Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), Chris Webber (Sacramento Kings), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Allen Iverson (Philadelphia 76?ers) e Gary Payton (Seattle SuperSonics).