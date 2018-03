NBA elege a seleção da temporada Imagine um time desses: Allen Iverson (Philadelphia), Jason Kidd (Phoenix), Tim Duncan (San Antonio), Chris Webber (Sacramento) e Shaquille O?Neal (Los Angeles). Na eleição feita pela NBA, que contou com os votos de 124 jornalistas que acompanham o campeonato, essa seria a seleção ideal da temporada 2000/2001 da liga norte-americana de basquete profissional. O mais votado foi o cestinha Allen Iverson, do Philadelphia 76?ers, que já tinha sido eleito o melhor jogador desta temporada da NBA. Para a segunda equipe do campeonato, foram escolhidos Kobe Bryant (Los Angeles), Tracy McGrady (Orlando), Kevin Garnett (Minnesota), Vince Carter (Toronto) e Dikembe Mutombo (Philadelphia). Já o terceiro time é formado por Gary Payton (Seattle), Ray Allen (Milwaukee), Karl Malone (Utah), Dirk Nowitzki (Dallas) e David Robinson (San Antonio).