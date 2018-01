NBA encerra a sua pré-temporada Nove jogos encerraram na noite de sexta-feira a pré-temporada da NBA. Agora, as 29 equipes estão prontas para começar, na próxima terça-feira, a disputa de mais um campeonato da liga norte-americana de basquete. Dessa vez, com uma novidade, a presença de três jogadores brasileiros: Nenê, Alex e Leandrinho. No último dia da pré-temporada, apenas um brasileiro esteve em quadra. Foi Nenê, que ajudou o Denver Nuggets a ganhar do Indiana Pacers por 109 a 92, ao marcar 11 pontos e pegar 4 rebotes. Já Leandrinho não foi usado na derrota do Phoenix Suns para o Portland Trail Blazers por 95 a 92. E Alex, que se recupera de uma fratura no pé, viu seu San Antonio Spurs perder para o Houston Rockets por 84 a 63. Mais seis partidas foram disputadas na sexta-feira: Atlanta Hawks 89 x 85 Washington Wizards, Boston Celtics 86 x 82 New Jersey Nets, Detroit Pistons 96 x 86 Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers 97 x 89 Golden State Warriors, Sacramento Kings 93 x 87 Los Angeles Lakers e Utah Jazz 93 x 84 Orlando Magic. Com isso, a melhor campanha da pré-temporada foi do Utah Jazz, que venceu 7 jogos e perdeu apenas 1 mesmo sem contar com seus grandes astros nos últimos anos: John Stockton se aposentou e Karl Malone seguiu para os Lakers. Mas essa campanha não representa muita coisa. Afinal, a maioria das equipes está apenas acertando seu jogo nessa fase, sem levar em conta o resultado. Assim, o Utah não está entre os favoritos ao título da temporada. Esse papel cabe aos Lakers e aos Nets, que se reforçaram bem, além dos atuais campeões, o San Antonio Spurs. Para os brasileiros, a pré-temporada foi muito boa. Titular do Denver, Nenê viu sua equipe evoluir e apresentou boas médias (11,2 pontos e 6,5 rebotes por jogo): promessa de fazer um ótimo campeonato, melhor até do que o seu de estréia, quando esteve entre os 5 melhores novatos da liga. Escolhido pelo Phoenix no draft, Leandrinho mostrou ser uma boa opção no banco. Bastante testado pela sua equipe na pré-temporada (ficou cerca de 21 minutos em quadra por jogo), o brasileiro conseguiu uma excelente média de 9,8 pontos. Quem se deu melhor foi Alex, que tinha assinado um contrato de risco com os Spurs e corria o risco de ser dispensado. Mas ele foi bem (6,8 pontos por jogo) e garantiu uma vaga no elenco do atual campeão, apesar de ter fraturado o pé (ficará dois meses sem jogar). Na terça-feira a NBA começa para valer. E a histórica participação dos jogadores brasileiros no melhor campeonato de basquete do mundo poderá ser conferida em transmissões ao vivo na ESPN Internacional. Confira o calendário de jogos da NBA