NBA: Equipe de Varejão se classifica para os playoffs O ala LeBron James somou 26 pontos, sete rebotes e seis assistências, e o Cleveland Cavaliers derrotou por 105 a 94 o Indiana Pacers, garantindo assim a classificação para a fase final da NBA. A surpresa na rodada foi a vitória do Memphis Grizzlies sobre o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, que desta vez sequer chegou aos 30 pontos, após cinco jogos consecutivos marcando pelo menos 40. Em Indianapolis, o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão marcou quatro pontos em 17 minutos, acertando seu único arremesso de quadra e seus dois lances livres. Ele também contribuiu para a vitória com sete rebotes e uma assistência. A equipe de Cleveland (43-28) chega pelo segundo ano consecutivo aos playoffs da liga. O time é vice-líder da Divisão Central, atrás do Detroit Pistons, também já classificado. Pelo Indiana, o destaque foi o ala-pivô Jermaine O´Neal, que liderou o ataque do Pacers (31-39) com 32 pontos. O time perdeu dois jogos seguidos em casa e está em quarto na Divisão Central. O ala-pivô espanhol Pau Gasol foi ao Staples Center de Los Angeles para enfrentar o favorito Lakers, e o resultado foi surpreendente: vitória por 88 a 86 do Grizzlies, a equipe com a pior campanha da liga. A equipe de Memphis, que vinha de quatro derrotas consecutivas, contou com Gasol, que no último décimo de segundo deu o seu terceiro toco da noite. Ele evitou que o arremesso de Bryant chegasse à cesta e assim garantiu a vitória. Gasol também pegou o rebote, o seu 16.º no jogo. Ele marcou 10 pontos. O cestinha do time foi o ala-armador Tarence Kinsey, com 24 pontos, cinco deles no último minuto. Bryant voltou a ser o líder do Lakers (38-33) com 23 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Mas esteve longe do jogador decisivo que havia levado a sua equipe a ganhar cinco jogos consecutivos, a sua melhor seqüência na temporada. O ala Josh Howard anotou 25 pontos e 10 rebotes, e o Mavericks conseguiu a 21.ª vitória seguida sobre o Hornets, por 105 a 89. O Mavericks (59-11) tem sete vitórias seguidas na NBA e continua com a melhor marca da liga. Pelo Hornets (32-39), quarto colocado da Divisão Sudoeste, o pivô Tyson Chandler se destacou com 13 pontos. No duelo com Kevin Garnett, Rashard Lewis levou a melhor e o Supersonics venceu por 114 a 106 o Minnesota Timberwolves. Lewis fez 21 de seus 35 pontos no último quarto. Garnett ficou com 20 pontos e 12 rebotes. O Supersonics evitou a segunda derrota consecutiva com uma reação nos últimos minutos do jogo, em que fez uma seqüência de 25-2. Hornets fará homenagem a Oklahoma City O proprietário do Hornets, George Shinn, divulgou uma série de projetos para homenagear Oklahoma City, já que a equipe voltará a Nova Orleans na próxima temporada da NBA. "O povo tem sido maravilhoso, e queremos fazer algo antes de ir embora para deixar uma boa impressão", disse Shinn. A equipe fornecerá camas novas e roupa de cama à City Rescue Mission, além de doar US$ 10 mil (cerca de R$ 20 mil) em livros ao Clube de Meninos e Meninas do condado de Oklahoma. Os jogadores estão dispostos a participar e se encarregarão de ajudar a reconstruir um parque da cidade. O projeto inclui uma festa organizada por Denise, a mulher de Shinn, uma coleta de dinheiro e uma doação para iniciar um novo programa no Oklahoma City National Memorial. O Hornets, deslocado pelo furacão Katrina, que arrasou Nova Orleans em 2005, jogou a maioria de suas partidas como mandante nestas duas temporadas em Oklahoma City. Dos 36 jogos da equipe na cidade na última temporada, metade teve lotação esgotada.