NBA estréia maior e repleta de estrelas Começa terça-feira o maior campeonato da história da NBA. Com a entrada do Charlotte Bobcats, pela primeira vez a competição será disputada por 30 equipes - o que levou a Liga a fazer um novo arranjo na formação das divisões, que passaram de quatro para seis. O recorde de brasileiros inscritos - Nenê (Denver Nuggets), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Alex Garcia (New Orleans Hornets), Leandrinho (Phoenix Suns) e Rafael "Baby" Araújo (Toronto Raptors) - e a ruidosa transferência de Shaquille O?Neal do Los Angeles Lakers para o Miami Heat são algumas das atrações de uma temporada que promete muito equilíbrio. Serão seis divisões de cinco equipes. O vencedor de cada uma passará direto à segunda etapa da competição, que começa dia 23 de abril. As demais cinco equipes de cada Conferência (Leste e Oeste) se classificarão para os playoffs de acordo com as campanhas na temporada regular, sem que seja levada em conta a separação por divisões. Os Hornets, que jogavam em Charlotte antes de se transferirem para Nova Orleans dois anos atrás, mudaram da Conferência do Leste para a do Oeste. Charlotte jogará na Divisão Sudeste com Atlanta, Miami, Orlando e Washington. A Divisão Central do Leste terá Chicago, Cleveland, Detroit, Indiana e Milwaukee. A Divisão do Atlântico terá Boston, New Jersey, New York Knicks, Philadelphia e Toronto. New Orleans participará da Divisão Sudeste da Conferência Oeste com Dallas, Houston, Memphis e San Antonio. Denver, Minnesota, Portland, Seattle e Utah estarão na Divisão Noroeste, enquanto a Divisão do Pacífico reunirá Golden State, Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers, Phoenix e Sacramento. Clássicos - O primeiro dia de competição terá três grandes jogos. O Detroit Pistons, atual campeão, receberá o Houston Rockets - que tem como atração o ala/armador Tracy McGrady, ex-Orlando Magic. Em Dallas, os Mavericks enfrentarão o Sacramento Kings. E o primeiro brasileiro a entrar em quadra será o pivô Nenê, que irá com os Nuggets a Los Angeles para testar a força dos Lakers, agora sem Shaq e com o temperamental Kobe Bryant finalmente como "dono" da equipe. Shaquille O?Neal estreará quarta-feira, no jogo do Miami Heat fora de casa contra o New Jersey Nets, que perdeu o ala/pivô Kenyon Martin para o Denver Nuggets. No mesmo dia, entrarão em quadra os outros quatro jogadores brasileiros.