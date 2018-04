NBA fará dois jogos de temporada no México pela primeira vez

A NBA anunciou nesta quarta-feira uma novidade em seu calendário para a próxima temporada. Como se tornou costume nos últimos anos, o campeonato terá partidas disputadas fora dos Estados Unidos, mas pela primeira vez dois destes confrontos acontecerão no México.

De acordo com a liga, as duas partidas acontecerão em janeiro do ano que vem, na Arena Cidade do México, na capital do país. No dia 12, se enfrentarão o Dallas Mavericks e o Phoenix Suns. O Suns volta à quadra em terras mexicanas dois dias depois para enfrentar o San Antonio Spurs.

O aumento no número de partidas no México para a temporada 2016/2017 será uma forma de comemorar os 25 anos do primeiro jogo da NBA disputado no país, entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, em 1992. Além dos duelos, a liga levará para a Cidade do México diversos eventos interativos para torcedores e projetos sociais que promove.

"A gente tem jogado partidas no México há 25 anos e estamos animados que pela primeira vez estamos levando dois jogos de temporada regular para a Cidade do México, apresentando três times com uma empolgante mistura de talento veterano e estrelas emergentes", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

As três equipes foram escolhidas pela grande comunidade mexicana em San Antonio, Dallas e Phoenix. O Suns deverá levar para o país o brasileiro Leandrinho, que volta ao time em que despontou para a NBA. No Mavericks, o destaque é o veterano alemão Dirk Nowitzki, enquanto o Spurs conta com Tony Parker, Kawhi Leonard, Pau Gasol e LaMarcus Aldridge.