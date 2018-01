NBA fará exibição em cinco países Os astros da NBA (conta com atletas de 35 países) farão partidas de preparação para a temporada 2003/04 no México, Porto Rico, França, Espanha e Japão. As cidades agendadas são Cidade do México, San Juan, Paris, Barcelona e Saitama. Para 2004/05, visitarão Shangai e Pequim, na China.