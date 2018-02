NBA: Finley se destaca na vitória do San Antonio Spurs Michael Finley, autor de 22 pontos, brilhou na vitória, na noite de segunda-feira, do San Antonio Spurs sobre o New York Knicks, por 121 a 93, no Texas. Com 62,5% de arremessos convertidos, o Spurs registrou sua maior efetividade na atual temporada. Foi a vigésima derrota do Knicks em suas últimas 22 partidas. Os outros resultados da rodada foram: Atlanta Hawks 104 x 102 New Jersey Nets (após uma prorrogação) Cleveland Cavaliers 72 x 84 Detroit Pistons Miami Heat 101 x 94 Toronto Raptors Memphis Grizzlies 108 x 98 Washington Wizards Houston Rockets 94 x 111 Phoenix Suns Dallas Mavericks 104 x 92 Philadelphia Sixers Denver Nuggets 89 x 110 Milwaukee Bucks Sacramento Kings 115 x 91 Portland Trail Blazers Golden State Warriors 108 x 117 Utah Jazz (após uma prorrogação) Los Angeles Clippers 95 x 87 Charlotte Bobcats