NBA: Francis vence duelo com LeBron O armador Steve Francis venceu o duelo com o base LeBron James na vitória ontem à noite do seu time, o Orlando Magic, sobre o Cleveland Cavaliers, por 105 a 102. Francis fez 30 pontos, 10 no quarto final. Já LeBron foi escolhido o "jogador do mês" de janeiro da NBA. É a segundo vez que ele obtém esse título na atual temporada.