NBA: Ginobili arrasa; Spurs vencem Com uma excelente atuação do argentino Manu Ginobili, autor de 23 pontos, o San Antonio Spurs, jogando no ginásio do adversário, derrotou ontem o Seattle SuperSonics, por 103 a 84. Foi a terceira vitória consecutiva dos Spurs na atual temporada da NBA. Outros resultados: Boston Celtics 94, Houston-Rockets 97; Philadelphia Sixers 89, Indiana Pacers 88; Atlanta Hawks 80, Orlando Magic 79; New Orleans Hornets 91, Memphis Grizzlies 98; Los Angeles Clippers 96, New York Knicks 89.