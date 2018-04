NBA: Ginóbili salva Spurs e James dá vexame em Cleveland

O San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, contou com a genialidade do ala-armador argentino Manú Ginóbili para conseguir a sua segunda vitória em dois jogos na nova temporada da NBA, derrotando o Memphis Grizzlies, na rodada de quarta-feira, enquanto o Cleveland Cavaliers de ala LeBron James iniciou a campanha com uma de suas piores derrotas nos últimos anos, para o Dallas Mavericks. Ginóbili foi decisivo para o Spurs na vitória por 104 a 101 sobre o Grizzlies. O argentino anotou 30 pontos, inclusive a cesta final, a 32 segundos de terminar o jogo. Ele comandou a equipe quando o adversário, com o espanhol Paul Gasol à frente, tinha a vantagem no marcador, e faltavam três minutos para o fim. Ginóbili anotou nove pontos consecutivos, conduzindo o Spurs à vitória. O Cavaliers, vice-campeão da NBA, sofreu uma de suas piores derrotas em casa, perdendo por 92 a 74 para o Mavericks. O armador Jason Terry saiu do banco e anotou 24 pontos para o Mavericks. O ala alemão Dirk Nowitzki ajudou com 15. LeBron James teve o pior início de campanha da sua carreira, marcando apenas 10 pontos. O ala Carmelo Anthony, com 32 pontos, levou o Denver Nuggets a uma vitória por 120 a 103 sobre o SuperSonics. O ala novato Kevin Durant, segunda seleção do "draft" universitário, não conseguiu vrilhar na sua estréia pelo time de Seattle. A conexão européia formada pelo pivô italiano Andrea Bargnani e pelo armador espanhol José Manuel Calderón foi decisiva para o Toronto Raptors iniciar a temporada defendendo seu título da Divisão Atlântico com uma vitória por 106 a 97 sobre o Philadelphia Sixers. Bargnani anotou 20 pontos e Calderón voltou a ser o melhor reserva do Raptors, com 13, além de quatro assistências e um rebote. O ala sérvio Peja Stojakovic retornou à ação após uma cirurgia de costas e, com o armador Chris Paul, levou o New Orleans Hornets a vencer por 104 a 90 o Sacramento Kings. Stojakovic anotou 19 pontos. Paul marcou 22 e deu 12 assistências. Outro que conseguiu brilhar foi o reserva Antoine Wright. Ele anotou 21 pontos, seu recorde, e liderou o New Jersey Nets na vitória por 112 a 103 sobre o Chicago Bulls, na prorrogação. O armador Jamaal Tinsley, com 16 de seus 20 pontos no último quarto e na prorrogação, comandou o Indiana Pacers, que derrotou por 119 a 110 o Washington Wizards. O ala Rashard Lewis estreou na Conferência Leste de maneira triunfal, anotando 26 pontos para liderar o Orlando Magic na vitória por 102 a 83 sobre o Milwaukee Bucks. Nesta quinta-feira, a rodada da NBA 2007/08 terá apenas três partidas: Miami Heat x Detroit Pistons; Utah Jazz x Houston Rockets; e Seattle Supersonics x Phoenix Suns.