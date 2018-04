NBA: Granger e Dunleavy garantem a vitória do Pacers

Os alas Danny Granger, com 23 pontos, e Mike Dunleavy, com 20, lideraram o ataque do Indiana Pacers, que derrotou por 95 a 89 o Portland Trail Blazers, na sua segunda vitória consecutiva. Veja também: Pistons arrasa Cavaliers após contusão de LeBron James Sem o ala Jermaine O'Neal, o Pacers (8 vitórias e 8 derrotas) encontrou em Granger o jogador que liderou o ataque. Ele pegou quatro rebotes, deu três assistências e três tocos e roubou uma bola. O Pacers ganhou quatro dos cinco jogos sem O'Neal, que se recupera de problemas no joelho esquerdo. O reserva Travis Outlaw, com 26 pontos e sete rebotes, foi o líder do Trail Blazers (5 vitórias e 10 derrotas).