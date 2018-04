NBA: Grizzlies volta a vencer com Gasol e Navarro

A vitória fácil por 125 a 108 sobre o Seattle SuperSonics permitiu ao Memphis Grizzlies romper uma seqüência de três derrotas. A partida foi disputada na noite desta segunda-feira, pela temporada regular da NBA. Veja também: Howard mantém o Magic invicto em jogos fora de casa O pivô Stromile Swift, com 24 pontos, sua melhor marca na temporada, liderou o ataque do Grizzlies (3-7). O ala-armador Mike Miller ajudou com 19 pontos, sete assistências e três rebotes. O ala-armador Delonte West, com 17 pontos, liderou o SuperSonics, que perdeu o segundo jogo consecutivo.