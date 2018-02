NBA: Hawks e Hornets vencem em rodada dos lanternas Numa rodada de poucos jogos na NBA, reunindo apenas equipes com rendimento abaixo de 50% (mais derrotas do que vitórias), Atlanta Hawks e New Orleans Hornets venceram seus duelos com Sacramento Kings e Boston Celtics, respectivamente. O ala-armador Josh Childress liderou o Hawks na vitória por 99 a 76 sobre o Kings, rompendo uma seqüência de duas derrotas. Ele marcou 25 pontos, sua melhor marca na temporada. O pivô georgiano Zaza Pachulia fez 23 pontos. Já o ala Josh Smith mostrou ser um jogador completo, com nove pontos, 12 rebotes, 10 assistências, três roubadas de bola e três tocos para o Hawks (27-41). Foi a quinta vitória seguida do time em Atlanta. Pelo Kings (29-38), o destaque foi o ala reserva Corliss Williamson, com 14 pontos, cestinha da equipe, que se afasta do oitavo lugar da Conferência Oeste. O pivô Tyson Chandler, com 16 pontos e 11 rebotes, voltou a ser o líder do ataque equilibrado do Hornets na vitória por 106 a 88 sobre o Celtics. O ala reserva Rasual Butler foi o cestinha, com 18 pontos. No Celtics (20-47), só se salvou o ala Paul Pierce, com 28 pontos.