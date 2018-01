NBA: Hawks e Knicks esbanjam pontuação Tyronn Lue fez oito de seis 32 pontos na prorrogação da partida de ontem em que sua equipe, o Atlanta Hawks, derrotou o New York Knicks, por 139 a 135. Foi a partida com maior pontuação na atual temporada da NBA. Outros resultados: Washington Wizards 106, Charlotte Bobcats 104; Miami Heat 84, Indiana Pacers 80; Detroit Pistons 90, Cleveland Cavaliers 87; Minnesota Timberwolves 94, Seattle Supersonics 109; Los Angeles Lakers 112, Dallas Mavericks 114; Toronto Raptors 98, Boston Celtics 103; New Jersey Nets 104, Philadelphia Sixers 83; Portland Trail Blazers 100, Utah Jazz 82.