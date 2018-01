NBA: Heat começa com pé direito O Miami Heat começou de forma positiva sua participação nos playoffs da NBA, ao vencer domingo à noite, no ginásio do adversário, o New Jersey Nets, por 116 a 98, na primeira partida da série melhor de sete entre as duas equipes. Destaque para Dwyane Wade, autor de 32 pontos, seguido por Damon Jones, com 30.