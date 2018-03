NBA: Houston e Dallas, iguais em tudo Com 37 pontos, Tracy McGrady conduziu ontem à noite o Houston Rockets à vitória sobre Dallas Mavericks por 101 a 83. Com este resultado, a série melhor de sete está empatada em 3 a 3. O sétimo e decisivo jogo será amanhã, em Dallas. O vencedor da série disputará as semifinais da Conferência Oeste com o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho.