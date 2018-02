NBA: Howard comanda vitória do Mavericks sobre o Jazz

O ala Josh Howard converteu incríveis 47 pontos na vitória do Dallas Mavericks, em casa, neste sábado, sobre o Utah Jazz por 125 a 117, em partida da temporada regular da NBA. Veja também: Noticiário completo da NBA Howard jogou por 43 minutos e converteu 14 de 19 arremessos de quadra, incluindo 4 de 5 de três pontos, e 15 de 17 lances livres. O segundo melhor pontuador do Mavericks (13 vitórias e 8 derrotas) foi o pivô Erick Dampier, com 21 pontos, enquanto o ala-armador Jason Terry contribuiu com 19. Com o resultado, a equipe texana evitou sua terceira derrota seguida e permanece no terceiro lugar da Divisão Sudoeste. O armador Deron Williams anotou 41 pontos, mas não conseguiu evitar a terceira derrota seguida do Jazz (13 vitórias e 8 derrotas). O ala Carlos Boozer converteu outros 24 pontos no ataque do Utah.