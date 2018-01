NBA: Isiah Thomas nega acusação de assédio O ex-jogador e atual presidente do New York Knicks da NBA, Isiah Thomas, negou mais uma vez a acusação de assédio sexual feita pela ex-executiva do time, Anucha Browne Sanders. Thomas afirmou oficialmente, sexta-feira, na Corte de Manhattan, que a acusadora quer apenas seu dinheiro. Sanders é ex-vice-presidente de marketing do Knicks e registrou queixa contra Thomas em janeiro O dirigente disse ainda que as acusações foram feitas apenas para irritá-lo e extorquir seu dinheiro.