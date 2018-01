NBA: Iverson comanda vitória do 76ers Com excelentes atuações de Allen Iverson, no tempo regulamentar, e de Andre Iguodala, na prorrogação, o Filadélfia 76ers derrotou ontem à noite o Miami Heat, por 126 a 119, e agora tem a vantagem no critério de desempate na luta com o Cleveland Cavaliers por uma vaga nos playoffs. "Uma derrota hoje (ontem) e poderíamos estar fora dos playoffs", comentou Iverson após a partida. Jogando em casa, o Cleveland Cavaliers perdeu para o New York Knicks, por 95 a 89, e o Portland Trail Blazers foi derrotado pelo Dallas Mavericks: 102 a 90.