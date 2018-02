NBA: Iverson comanda vitória do Sixers Allen Iverson fez 13 dos seus 20 pontos no último quarto, na vitória ontem do Philadelphia Sixers sobre o Los Angeles Lakers por 96 a 89. Foi a terceira vitória consecutiva do time da Filadélfia. Já o LA Lakers acumulou a oitava derrota seguida. Outros resultados da noite: San Antonio Spurs 83, Houston Rockets 70; Minnesota Timberwolves 89, Los Angeles Clippers 85; Seattle SuperSonics 94, Washington Wizards 95.