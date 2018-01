NBA: Iverson leva Filadelfia à vitória Allen Iverson foi o principal destaque na vitória do Filadelfia sobre o Los Angeles Lakers por 112 a 97, na rodada da NBA encerrada na madrugada desta quinta-feira. Pela segunda rodada consecutiva, Iverson ultrapassou a marca de 40 pontos. Em outras partidas desta rodada, o Orlando jogou em casa e derrotou os Clippers, de Los Angeles, 114 a 101. Esta foi a terceira derrota consecutiva dos Clippers. Em Salt Lake City, Karl Malone marcou 33 pontos na vitória do Utah por 106 a 90 sobre os Knicks de Nova York. Veja todos os resultados: Milwaukee 102 x 98 Atlanta; Detroit 105 x 86 Nova Jersey, Orlando 114 x 101 L.A. Clippers, Filadelfia 112 x 97 L.A. Lakers, Phoenix 104 x 96 Minnesota e Utah 106 x 90 Nova York. Após esta rodada, a classificação na NBA fixou da seguinte maneira: Na Divisão do Atlântico, da Confederência Leste, aparecem nas três primeiras posições, respectivamente, Filadelfia, Miami e NY. Na seqüência, estão Orlando, Boston, N. Jersey e Washington. Na Divisão Central a classificação é a seguinte: Milwaukee, Toronto, Charlotte, Indiana, Cleveland, Detroit, Atlanta e Chicago. Na Divisão Meio-Oeste, da Conferência Oeste, a tabela de classificação ficou assim: Utah; San Antonio, Minnesota, Dallas, Denver, Houston e Vancouver. Na Divisão do Pacífico, a liderança é do Portland, seguido pelo Sacramento, L.A. Lakers, Phoenix, Seattle, L.A. Clippers e Golden State. Na próxima rodada, a NBA terá os seguintes jogos: Detroit x Indiana; Miami x Toronto, Cleveland x Dallas, Washington x San Antonio, Boston x Seattle, Sacramento x Portland e Golden State x Vancouver.