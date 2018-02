NBA: James chega aos 9 mil pontos na vitória do Cavaliers

O ala LeBron James chegou aos 9 mil pontos na carreira na vitória do Cleveland Cavaliers do sobre o Milwaukee Bucks por 104 a 99, pela temporada regular da NBA. Quem também se destacou na noite desta segunda-feira foi mas foi o pivô lituano Zydrunas Ilgauskas. James foi o cestinha, com 31 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Ele é o jogador mais jovem na história da NBA a chegar à marca dos 9 mil. Aos 22 anos e 352 dias, ele chegou ao jogo com 8.997 pontos. Até agora, o mais jovem jogador da NBA a fazer 9 mil pontos era o ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, que tinha 24 anos e 127 dias quando obteve a marca. Ilgauskas anotou os primeiros seis pontos da segunda prorrogação e estabeleceu uma vantagem que se manteve até o fim. No total, ele anotou 24 pontos e 11 rebotes para o Cavaliers (11 vitórias e 14 derrotas). O ala-pivô reserva brasileiro Anderson Varejão anotou nove pontos. Ele jogou 39 minutos e acertou 4 de 7 arremessos de quadra e 1 de 2 lances livres. Além disso, pegou seis rebotes, deu uma assistência e roubou uma bola. O ala-armador Michael Redd, com 22 pontos, nove assistências e sete rebotes, liderou o Bucks (10 vitórias e 14 derrotas), que com a derrota perdeu o terceiro lugar da Divisão Central para o próprio Cavaliers. Segunda-feira, 17 de dezembro Atlanta Hawks 116 x 111 Utah Jazz Cleveland Cavaliers 104 x 99 Milwaukee Bucks Miami Heat 91 x 87 Minnesota Timberwolves New York Knicks 92 x 119 Indiana Pacers Memphis Grizzlies 117 x 125 Golden State Warriors Dallas Mavericks 111 x 108 Orlando Magic San Antonio Spurs 95 x 100 Phoenix Suns Portland Trail Blazers 88 x 76 New Orleans Hornets