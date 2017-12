NBA: Kevin brilha na vitória do Minnesota Com 18 pontos, sete rebotes e sete assistências, o ala Kevin Garnett foi o principal destaque, na noite de quarta-feira, na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Portland Trail Blazers, por 90 a 86. O reserva Richie Frahm também brilhou ao marcar cinco cestas de três pontos. Foi a primeira vitória do novo treinador Dwane Casey sobre a equipe de Nate McMillan, de quem foi assistente nas últimas temporadas no Seattle Supersonics, onde permaneceu 11 anos. "Estou contente pela vitória sobre a equipe de um grande amigo como McMillan. Demonstrei que aprendi bem o que me ensinou", comentou Casey.