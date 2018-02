NBA: Knicks ainda sonha com playoffs A vitória, ontem à noite, por 106 a 92, sobre o Atlanta Hawks, manteve as esperanças do New York Knicks de chegar aos playoffs desta temporada da NBA, a liga profissional do basquete norte-americano. Os destaques do time de Nova York, nesta partida disputada em Atlanta, foram Stephon Marbury, que fez 24 pontos, e Tim Thomas, 23. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: New Jersey Nets 94, Utah Jazz 80; Cleveland Cavaliers 81, Filadélfia Sixers 93; Indiana Pacers 103, Los Angeles Lakers 97; Detroit Pistons 103, Toronto Raptors 92; Memphis Grizzlies 88, Minnesota Timberwolves 83; Chicago Bulls 90, New Orleans Hornets 94; Milwaukee Bucks 99, Washington Wizards 90; Houston Rockets 92, Boston Celtics 103; San Antonio Spurs 93, Charlotte Bobcats 76; Denver Nuggets 115, Los Angeles Clippers 96; Phoenix Suns 100, Golden State Warriors 110; Seattle SuperSonics 98, Orlando Magic 90.