NBA: L.A. Clippers surpreende e bate o San Antonio Spurs O Los Angeles Clippers foi a surpresa da rodada desta terça-feira da NBA ao derrotar, por 98 a 85, o San Antonio Spurs, uma das melhores equipes da atual temporada, que acumulava sete vitórias consecutivas. Enquanto Elton Brand, do Clippers, fez 30 pontos e capturou nove rebotes, o Spurs se ressentiu bastante das faltas cometidas por Tim Duncan. Antes do jogo, poucos acreditavam na vitória do time de Los Angeles, que tinha uma marca de oito derrotas em seqüência para o Spurs. Na quadra do Staples Center, na Califórnia, entretanto, a equipe sempre mostrou maior efetividade. Os outros resultados da rodada foram: Indiana Pacers 92 x 107 New York Knicks Washington Wizards 115 x 116 Boston Celtics (após uma prorrogação) Atlanta Hawks 113 x 106 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 106 x 99 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 87 x 93 Houston Rockets Chicago Bulls 95 x 87 New Jersey Nets Dallas Mavericks 93 x 87 Portland Trail Blazers