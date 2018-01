NBA: Lakers eliminado dos playoffs O Phoenix Suns derrotou ontem o Los Angeles Lakers, por 125 a 99 e, com este resultado, pela primeira em 11 anos o Lakers, atual campeão da Conferência do Oeste, não disputará os playoffs da NBA. Shawn Marion, com 22 pontos, e o brasileiro Leandro Barbosa, com 14, acertaram quatro tiros de três pontos cada um.