NBA: Lakers, Indiana e Toronto vencem Três jogos foram disputados na madrugada desta sexta-feira pela temporada 2003-2004 da NBA, a liga de basquete norte-americana. Em San Antonio (EUA), o Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs, por 120 a 117, e seguiu invicto no campeonato. A partida teve dois tempos de prorrogação e uma duração total de três horas. Também em San Antonio, o Indiana Peacers conquistou a terceira vitória seguida na temporada ao vencer o New Jersey Nets, por 87 a 81. Ainda pela rodada de hoje, o Toronto Raptors derrotou o Dallas Mavericks, em Toronto (Canadá). Placar final: 77 a 71. Foi a menor pontuação registrada pelo Mavericks desde 22 de dezembro de 1997, quando marcaram apenas 67 contra o New York Knicks.