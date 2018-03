NBA: Lakers vence e garante classificação O Los Angeles Lakers venceu em casa, na noite desta quarta-feira, o quinto duelo contra o Houston Rockets pela primeira fase dos playoffs da liga de basquete norte-americana. Placar final: 97 a 78. O Lakers somou quatro jogos ganhos no melhor-de-sete e garantiu a classificação para a próxima etapa da NBA. O cestinha do jogo foi Kobe Bryant, que contribuiu com 31 pontos (10 assistências e seis rebotes) para a vitória do Lakers. Um confronto entre o Lakers e o San Antonio Spurs, vencedores das últimas cinco temporadas da NBA, dará início no próximo domingo à segunda etapa dos playoffs. O jogo será em San Antonio.