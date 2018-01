NBA: Lakers vence Kings no duelo da Divisão do Pacífico O ala-armador Kobe Bryant, com 28 pontos, incluindo seis nos últimos três minutos, voltou a ser o grande destaque do Los Angeles Lakers, que na noite desta quarta-feira venceu o Sacramento Kings por 87 a 80, em Los Angeles, no duelo da Divisão do Pacífico da NBA. Ao lado de Bryant, que também foi responsável por cinco rebotes e quatro assistências, brilhou o pivô Kwame Brown, com 21 pontos e 12 rebotes, suas melhores marcas na atual temporada. A equipe de Los Angeles passou a somar 36 vitórias e 34 derrotas na atual temporada e agora está em terceiro na Divisão Pacífico, ficando na sétima colocação no geral da Conferência Oeste. Pelo lado do Kings, o destaque ficou por conta do ala Bonzi Wells, que anotou 15 pontos e registrou nove rebotes. A equipe de Sacramento, que soma 34 vitórias e 34 derrotas na temporada, perdeu quatro das últimas 11 partidas disputadas. Outros resultados da rodada Philadelphia Sixers 115 x 106 Atlanta Hawks Orlando Magic 111 x 87 New York Knicks Cleveland Cavaleirs 120 x 118 Charlotte Bobcats (após uma prorrogação) Indiana Pacers 95 x 85 Chicago Bulls Boston Celtics 110 x 96 Toronto Raptors Detroit Pistons 82 x 73 Miami Heat Seattle SuperSonics 114 x 105 Milwaukee Bucks Denver Nuggets 104 x 92 San Antonio Spurs