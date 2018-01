NBA: Lakers vence Spurs em noite de Kobe Bryant Com grande atuação de Kobe Bryant, que acertou cinco arremessos consecutivos em 6min36s do segundo período, totalizando ao final da partida 29 pontos, o Los Angeles Lakers derrotou, na noite de sexta-feira, o San Antonio Spurs por 100 a 92, no Texas. A estrela do Spurs, o ala Tim Duncan, teve uma atuação discreta e conseguiu fazer apenas 12 pontos. O Lakers ganhou quatro de suas últimas cinco partidas, enquanto o Spurs perdeu dois dos seus últimos três compromissos na atual temporada da NBA. Os outros resultados da rodada foram: Toronto Raptors 97 x 108 Denver Nuggets Orlando Magic 102 x 73 Cleveland Cavaliers Boston Celtics 86 x 92 Milwaukee Bucks Miami Heat 106 x 111 Golden State Warriors New Orleans Hornets 90 x 92 Indiana Pacers Chicago Bulls 96 x 107 Los Angeles Clippers Sacramento Kings 105 x 93 Memphis Grizzlies Seattle SuperSonics 107 x 96 Minnesota Timberwolves