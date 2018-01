NBA: Lakers vencem jogo emocionante Com um espetacular arremesso de três pontos, a uma distância de 10 metros, de Kobe Bryant, quando faltavam 34s9 para o encerramento da partida, os Lakers de Los Angeles venceram na noite de ontem, por 109 a 106, os Mavericks de Dallas. Bryant foi o cestinha do jogo, com 43 pontos. Os Lakers estão na penúltima posição na Divisão do Pacífico, com 11 vitórias e 10 derrotas. Outros resultados: Filadélfia 90, Minnesota 89; Milwaukee 112, New York 92 ; Utah 92, Detroit 78; New Orleans 91, Phoenix 87.